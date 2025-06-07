Hamas'tan İsrail Askerlerine Tuzağa Düşüren Saldırı

Hamas'tan İsrail Askerlerine Tuzağa Düşüren Saldırı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine kurdukları tuzak sonucu ölen ve yaralanan askerler olduğunu açıkladı. Olay, Han Yunus kentindeki tünel girişinde gerçekleşti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan tünelin girişinde 6 kişilik İsrail birliğine kurdukları pusuda ölen ve yaralanan askerler olduğunu duyurdu.

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un güneydoğusundaki Murteca bölgesinde tünel girişine önceden tuzaklanan bombanın patlatıldığı ifade edildi.

Patlamada, 6 kişilik İsrail askeri birliğinden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Kassam'dan son olarak 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Cibaliya'da kurulan komplike bir pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu son 3 gündür, Gazze'de 7 askerin öldüğünü, 10'un üzerinde askerin de yaralandığını açıkladı.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak daha sonra İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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