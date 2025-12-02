Haberler

Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Batı Şeria'da iki İsrail askerinin yaralandığı bıçaklı saldırı girişimini 'işgal güçlerinin suçlarına karşı doğal bir yanıt' olarak tanımladı. Filistinlilere direniş çağrısı yapıldı.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2 İsrail askerinin hafif yaralandığı bıçaklı saldırı girişimini "işgal güçlerinin suçlarına karşı doğal bir yanıt" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan "Ateret" isimli Yahudi yerleşim birimi girişinde askerlere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer'i ateş açarak öldürmüştü.

Olayın ardından Hamas yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini kırma girişimlerinin sonuç vermeyeceği vurgulandı.

Bıçaklı saldırı girişimi "kahramanca" olarak nitelendirilirken, bunun, İsrail'in suçlarına verilen doğal bir yanıt olduğu ifade edildi.

İsrail'in baskın, saldırılar, günlük gözaltılar ve infazlarının bir işe yaramayacağı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere "direniş ruhunu güçlendirmeleri çağrısı" yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin kendi kaderini tayin ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma hakkını elde edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
BOTAŞ tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşandı, alarm durumuna geçildi
Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
ABD'de Kolombiya doğumlu senatörden çifte vatandaşlığı bitirecek tasarı

ABD'de milyonlar diken üstünde! Göçmen senatörün teklifi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.