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Hamas'tan Batı Şeria'da Protesto Çağrısı

Hamas'tan Batı Şeria'da Protesto Çağrısı
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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere Filistinlilere, Gazze'ye destek vermek amacıyla 22 Nisan'da düzenlenecek protesto etkinliklerine katılmaları için çağrıda bulundu.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere Filistinlilere, Gazze'ye destek olmak için yarın düzenlenecek protesto ve kitlesel etkinliklere geniş katılım çağrısı yaptı.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, yaptığı açıklamada, Filistin halkına gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Şedid, "Ülkemizin özgür halkını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki üniversite öğrencilerini, Gazze Şeridi'ne destek ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı sürdürdüğü soykırımı reddetmek amacıyla (22 Nisan) salı günü başlaması planlanan gösterilere katılma ve kitlesel seferberlik çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas yöneticisi, işgal altındaki Batı Şeria'da öğrencilerin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna karşı harekete geçmesinin önemine değindi.

Şedid, Batı Şeria'daki üniversitelerin direniş rolündeki etkinliğine dikkati çekerek, İsrail'in gözaltı baskınları ve engellerinin Filistinli öğrencilere engel olamayacağını belirtti.

İsrail'in soykırım, katliam, abluka ve aç bırakma gibi suçları ile yerleşimci saldırılarına dikkati çeken Şedid, "Topraklarımızı ve mukaddesatımızı savunmak için herkesin her düzeyde tüm karşı koyma yollarını seferber etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şedid, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları ile göçe zorlama planlarına karşı koymak için "her türlü direniş eyleminin artırılması" çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA / Güncel
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