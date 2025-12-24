Hamas, Gazze'nin Refah kentinde meydana gelen patlamayla ilgisi olmadığını açıkladı

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracı hedef alan patlamayla ilgisi olmadığını bildirdi.

Hamas, Refah'ta bir İsrailli askerin yaralandığı iddia edilen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin Refah kentinde meydana gelen patlama, tamamen işgalci İsrail güçlerinin kontrolünde olan bölgede meydana gelmiş ve orada hiçbir Filistinli bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu bölgede İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatların olduğu konusunda uyarılar yaptıklarına işaret eden Hamas, "Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinden itibaren de özellikle işgalcinin bahsi geçen bölgede döşediği mühimmatlardan sorumlu değiliz." ifadesini kullandı.

İsrail'in imzaladığı ateşkes anlaşmasına uyması çağrısını yinelen Hamas, "İşgalci artık ateşkesi bozacak girişimler ve gerilimler için bahaneler üretmeye son versin." uyarısında bulundu.

Hamas, kendilerinin Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması ve yükümlülüklerine uyduklarının altını çizdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan Refah kentinde, İsrail ordusuna ait aracı hedef alan bir patlayıcının infilak ettiği ileri sürülmüştü.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir subayın hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir araya gelmesi ve görüşmede ikinci aşamaya geçişin ele alınması bekleniyor.