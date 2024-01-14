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Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin direnişini desteklemek için ittifak çağrısı yaptı

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Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin direnişinin desteklenmesi, İsrail'in suçlarının açığa çıkarılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için 3 farklı ittifak kurulması çağrısı yaptı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin direnişinin desteklenmesi, İsrail'in suçlarının açığa çıkarılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için 3 farklı ittifak kurulması çağrısı yaptı.

Heniyye, İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Özgürlük" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Filistin direnişinin desteklenmesi konusunda geleneksel yöntemlerin artık uygun olmadığı bir aşamaya gelindiğini, direnişin desteklenmesi için "güçlü, geniş ve küresel bir cephe" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması, Gazze'deki ablukanın kırılması ve İsrail'in suçlarının açığa çıkarılması hedefiyle "Filistin için Özgürlük ve Adalet İttifakı"nın kurulması gerektiğini kaydeden Heniyye, Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlanması için de ayrı bir insani ittifak kurulması çağrısında bulundu.

Heniyye, Filistin halkının direnişinin uluslararası yasa ve düzenlemeler çerçevesinde güvence altında olduğunu ve Filistin direnişinin "Aksa Tufanı" operasyonu ile topraklarına sahip çıkacağını ifade etti.

"Yahudilere düşman değiliz"

"Yahudilere değil, topraklarımızı işgal eden ve Filistin halkını yerinden eden siyonist harekete düşmanız." ifadelerini kullanan Heniyye, savaş çığırtkanı olmadıklarını, özgürlük arayışında olduklarını aktardı.

Heniyye, siyonizm ve İsrail'in "insanlığın tanıdığı en tehlikeli hareketlerden" olduğunu ifade ederek, "Siyonizm ve siyonist işgalci (İsrail), ırkı ve dininden dolayı Araplardan ve Müslümanlardan nefret eden ırkçı bir harekettir." dedi.

İsrail'in Filistin'in topraklarını, halkını ve kutsallarını hedef alan bir sömürge projesini hayata geçirdiğini söyleyen Heniyye, "Siyonizm bazı Batılı ülkelerin bölgedeki sömürge projelerine hizmet etmek için kullandıkları işlevsel bir harekettir." diye konuştu.

Heniyye, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) katliamların durdurulması, faillerinin yargılanması ve Filistin halkına özgürlük, geri dönüş ve bağımsızlık hakkının tanınması yönünde bir karar vermesini umduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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