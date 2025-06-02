Hamas, Kalıcı Ateşkes için Dolaylı Müzakerelere Hazır

Hamas, Kalıcı Ateşkes için Dolaylı Müzakerelere Hazır
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Hamas, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Katar ve Mısır, kalıcı ateşkes talebinde bulunmuştu.

Hamas, anlaşmazlıkların giderilmesi, böylece Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı ateşkese varılması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Katar ve Mısır'ın, " Gazze'de kalıcı ateşkese götürecek 60 günlük geçici ateşkese varılması" yönündeki talebinin ardından Hamas'tan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar ve Mısır'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının son bulması için sarf ettiği çabanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

"Hamas'ın, anlaşmazlıkların giderilmesi ve böylece insani trajedinin sona erdirilmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail güçlerinin tamamen Gazze'den çekilmesi için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğu" dile getirildi.

Katar ve Mısır'dan yapılan açıklamada, "60 günlük geçici ateşkese hızla varılması ve bunun da Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş insani krizi sona erdirecek, sınırların açılmasını ve yardım girişini sağlayacak ve Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıları hafifletecek kalıcı ateşkesle sonuçlanması" talep edilmişti.

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde de Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
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