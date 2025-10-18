Haberler

Hamas, İsrail Saldırısını 'Planlı Katliam' Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze'deki Şaban ailesine yönelik saldırısını planlı bir katliam olarak tanımladı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 7'si çocuk. Hamas, ateşkes ihlali yapıldığını ve sivillerin hedef alındığını vurguladı.

Hamas Hareketi, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Şaban ailesine yönelik İsrail saldırısını "tüm unsurlarıyla işlenmiş planlı bir katliam" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Şaban ailesinin aracına doğrudan tank mermisi attığı, saldırıda 7'si çocuk 3'ü kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek saldırının sivillere karşı planlı ve kasti şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bu katliamın yakın zamanda varılan ateşkes anlaşmasının ihlali niteliğinde olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail'in ateşkes kapsamında sivilleri hedef almaktan kaçınması gerekirken saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, İsrail'in yıllardır işlediği ihlaller ve katliamlar siciline eklendiği ve sivillerin hala doğrudan hedef alındığını ortaya koyduğu vurgulanarak bunun, "tüm unsurlarıyla işlenmiş planlı bir katliam" olduğu kaydedildi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkes görüşmelerine aracılık eden taraflara da çağrıda bulunarak, İsrail'in anlaşmaya uymasını sağlamaları ve sivillerin hayatını tehlikeye atan saldırılara son vermesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, dün akşam İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli bir aileye karşı katliam gerçekleştirdiğini belirterek İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef aldığını, Şaban ailesinden 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
