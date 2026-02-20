Haberler

Hamas: Gazze'de Siyasi Süreç İçin Önce Saldırılar ve Abluka Bitmeli

Hamas, Gazze Şeridi'nde siyasi düzenleme yapılmadan önce İsrail'in saldırılarının durması ve ablukanın kaldırılması gerektiğini belirtti. ABD'nin Barış Kurulu toplantısında bu konuların ele alınması vurgulandı.

GAZZE, 20 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik herhangi bir siyasi düzenleme yapılmadan önce İsrail saldırılarının durması ve ablukanın kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

ABD'nin öncülük ettiği "Barış Kurulu" toplantısı aynı gün erken saatlerde Gazze'nin yeniden inşasını ele almak üzere Washington'da düzenlendi.

Gruptan perşembe günü yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceğine ilişkin herhangi bir siyasi süreç veya düzenlemeden önce saldırılar tamamen durdurulmalı, abluka kaldırılmalı ve özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı başta olmak üzere halkımızın meşru ulusal hakları güvence altına alınmalıdır" denildi.

Açıklamada, "Barış Kurulu" toplantısının, İsrail'in "devam eden suçları" ve ateşkes anlaşmasını defaatle ihlal ettiği bir ortamda düzenlenmesinin hem uluslararası topluma hem de katılımcı taraflara sorumluluk yüklediği belirtildi. Bu sorumluluk kapsamında İsrail'in saldırılarını durdurması, sınır kapılarını yeniden açması, insani yardımların kesintisiz girişine izin vermesi ve yeniden inşa çalışmalarının derhal başlatılması için somut adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı ayrı bir açıklamada, "Barış Kurulu" toplantısında açıklanan tutum ve kararlarla ilgili asıl sınavın, katılımcıların İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurmasını, yükümlülüklerini yerine getirmesini ve hakiki bir yardım operasyonu ve yeniden inşanın başlatılmasını sağlayabilme kapasitesinde yattığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanmaması halinde gruba "sert bir karşılıkla" yanıt verileceği tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
