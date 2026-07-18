Hamas: İsrail'in Gazze'de 5 Filistinli sivili öldürmesi soykırımın devamıdır

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi hava saldırısıyla hedef alarak biri çocuk 5 Filistinli sivili öldürmesini "kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil halka yönelik artırdığı saldırılara tepki gösterildi.

Gazze kentinde bugün hedef alınarak düzenlenen hava saldırısında biri kız çocuğu, en az 5 kişinin ölmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen Gazze'de soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor. Bu devam eden suçlar, işgalcinin savunmasız Filistin halkının kanına susamış halini gösterdiği gibi ateşkes anlaşmasının gölgesinde Gazze'deki soykırımı sürdürme isteğini gözler önüne seriyor."

Hamas, ABD yönetimi ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere, İsrail'in saldırılarının durdurulması için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum ve kurumlara da İsrail ile yöneticilerinin Filistinlilere karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1144'e, yaralı sayısı ise 3 bin 703'e yükseldi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 73 bin 269 Filistinli hayatını kaybetti, 173 bin 811 kişi yaralandı.