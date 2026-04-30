Hamas, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

Hamas, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu teknelerine Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırının "bir suç ve korsanlık" olduğu, İsrail hükümetinin bunu dünyanın gözü önünde herhangi bir caydırıcı unsur veya hesap verme olmaksızın gerçekleştirdiği belirtilirken saldırının şiddetle kınandığı vurgulandı.

Uluslararası topluma, aktivistlere yönelik bu saldırının kınanması çağrısı yapılan açıklamada, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için harekete geçilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen filonun teknelerindeki aktivistlere ise Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olmaya devam etmeleri çağrısı yapıldı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.