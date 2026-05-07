Hamas, ABD ve garantör ülkelere "İsrail saldırılarını durdurma" çağrısında bulundu

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmasının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, ABD ve garantör ülkelere durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada, İsrail'in gerilimi tırmandırdığı ve soykırım savaşının devam ettiği vurgulandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin Derec ve Zeytun mahalleleri ile Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırması ve düzenlediği saldırılar, Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali konusunda ısrar ve soykırım savaşının devamıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin "suç işlemeye devam ettiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in "Terörist işgal hükümeti (Tel Aviv), kendisini caydıracak herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan, ateşkes anlaşması kisvesi altında halkımıza yönelik vahşi suçlarını sürdürmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Hamas, ABD yönetimi ve Şarm eş-Şeyh anlaşmasının garantörü olan ülkeleri "işgali dizginlemek ve Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te Mısır'ın Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gün içerisinde Gazze'nin kuzey ve güneyinde sivilleri ve bir polis aracını hedef alan saldırılarında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerinden edilmiş kişilerin çadırları yakınında bulunan bir kadın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

Güneydeki Han Yunus'ta İsrail'in sivil bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yer alan El-Vahde Caddesi yakınlarına yapılan saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında ise 824 Filistinli yaşamını yitirdi.

Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Otel odasındaki görüntülerle ilgili savunması, eşini kızdıracak
