Hamas: İsrail, Gazze'de Sağlık Sistemini Çökerterek Soykırım Uyguluyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık sistemini çökerterek soykırımı ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki Durra Çocuk Hastanesi'ne saldırısına ilişkin Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Durra Çocuk Hastanesini, sağlık sistemine yönelik sistematik yıkım politikası kapsamında hedef aldığı, Gazze'de Durra ile birlikte hizmet dışı kalan hastane sayısının 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Çocukların tedavi edildiği bir hastaneye karşı işlenen bu suçun, İsrail'in uluslararası hukuk ile insan hakları sözleşmelerine yönelik açık ihlallerinin devamı olduğu vurgulandı.

"İsrail, Gazze'de sağlık sistemini çökerterek ve insani krizi derinleştirerek soykırıma ve zorla yerinden etme planını uygulamaya devam ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM), uluslararası örgütlere, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri, bu saldırıları durdurmak için etkili tavır almaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail topçu birlikleri 22 Nisan'da Durra Çocuk Hastanesinin çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile yoğun bakım ünitesini vurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, hastanenin saldırı sonucu hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.