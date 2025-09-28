Haberler

Hamas, İsrail'deki Esirlerle İrtibatın Kesildiğini Açıkladı

Güncelleme:
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze'deki artan İsrail saldırıları nedeniyle 2 İsrailli esirle irtibatın kesildiğini açıkladı. Esirlerin hayatlarının tehlikede olduğu belirtilirken, kurtarılması için İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesi ve hava saldırılarına ara vermesi istendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Tel el-Heva ve Sabra mahallelerindeki artan saldırıları nedeniyle 2 İsrailli esir ve muhafızlarıyla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Son 48 saatte artan İsrail saldırıları sebebiyle Omri Miran, Matan Angrest adlı esirler ve korumalarıyla irtibatın kesildiği ve esirlerin hayatlarının ciddi bir tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusunun, 8. Cadde'nin güneyinde Tel el-Hava Mahallesi'nden çekilmesi ve hava saldırılarının saat 18.00'den itibaren 24 saat süreyle durdurulması istendi.

Bunun esirlerin sağlığı için hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, "Uyaranın üzerinden özür kalkmıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
