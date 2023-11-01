Hamas'ın yerel yapım torpidosu El Asif'den görüntüler

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, dün akşam yerli yapım torpido olduğunu belirttikleri 'El-Asif' torpidosunun görüntülerini paylaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, dün akşam yerli yapım torpido olduğunu belirttikleri 'El-Asif' torpidosunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerle birlikte yapılan açıklamada "El-Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı'nda ilk kez hizmete soktuğu yerel yapım 'El-Asif' güdümlü torpido" denildi.