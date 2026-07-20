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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına, Halil el-Hayye seçildi

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Hamas, İsrail saldırılarında öldürülen Yahya es-Sinvar'ın yerine Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye'yi seçti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye seçildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

Yahya Sinvar, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. İsrail ordusu, Gazze'de soykırıma varan saldırıları esnasında, 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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