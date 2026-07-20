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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye seçildi

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Hamas, İsrail saldırılarında öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye'yi seçti. 1960 Gazze doğumlu olan Hayye, daha önce Sinvar'ın yardımcılığını yapıyordu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye seçildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Sinvar, İran'ın başkenti Tahdan'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Halil el-Hayye kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayye, 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997 yılında "Sünnet-i Nebeviye ve Hadis İlimleri" alanında doktora derecesi aldı.

Birinci İntifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı.

Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'a yakınlığıyla bilinen Hayye, 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçildi.

Hayye, Hamas'ın 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde "Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanlığı" görevine getirildi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinvar'ın yardımcılığını da yapan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi.

İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye, bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisi ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında, 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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