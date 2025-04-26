Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları, İsrail ordusu ve askeri araçlarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

Bugün yapılan yazılı açıklamada, Şucaiyye Mahallesinde bir eve sığınan İsrail birliğinin RPG roketi ve Yasin-105 füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Kassam mensuplarının, makineli tüfeklerle İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği, askerler içinde ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermişti. Ancak Kassam, yaklaşık 10 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'e meydan okuyan bir ifadeyle" "Kassam mensuplarının, Gazze'de kahramanca çatışmalara girdiklerini ve düşman askerlerini kendi istedikleri yer, zaman ve şekilde pusuya düşürdüklerini" ifade etmişti.