Hamas: Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi ulusal çıkarlar için istifa etti

Hamas, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Hükümet Çalışma Komitesi'nin, "ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail'in bahanelerini ortadan kaldırmak" amacıyla istifa ettiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de yeni yönetim düzenlemelerine dahil olmayacağı yönündeki tutumunu yerine getirme yolunda bugün yeni bir olumlu adım attığını belirtti.

Bu adımla Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Çalışma Komitesi'nin istifa ettiği ve sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağına işaret eden Kasım, "Bu adım, ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlattığından beri Gazze Şeridi'nin yönetimi için birçok ulusal ve uzlaşı formülü önerildiğinin altını çizen Kasım, bunlar nihayetinde Mısır'ın başkenti Kahire'de üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğu ancak İsrail'in söz konusu komitenin Gazze'ye girişine engel olmaya devam ettiğini kaydetti.

Hamas kararının, yönetimin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi için gerekli tüm adımların teknik ve idari olarak tamamen tamamlandığının teyit edilmesinin ardından geldiğine işaret eden Kasım, kararın üzerinde anlaşmaya varılan Ulusal Komite'nin Gazze Şeridi'ne girişinin yolunu açacağını umduklarını ifade etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün çeşitli iddia ve bahanelerle Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef alabiliyor.