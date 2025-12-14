Hamas yetkilisi Hayye;: "Barış Konseyinin görevi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek"

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze'de kurulması planlanan "Barış Konseyinin görevinin, İsrail'le yapılan ateşkes anlaşmasının korunması ile Gazze Şeridi'nin yeniden imarının denetlenmesiyle" sınırlı olduğunu söyledi.

Hayye, Hamas'ın kuruluşunun 38. yılında yayımladığı görüntülü mesajda, Gazze'de planlanan uluslararası güçlerin Gazze'nin iç işlerine herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Hamas'ın "Filistinliler üzerindeki her türlü vesayet ve yetkiyi reddettiği" yönündeki tutumunu hatırlatan Hayye, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail saldırılarını sona erdirme vizyonunda yer alan konularla ilgili Filistinli gruplarla varılan anlaşmaların" altını çizdi.

"Barış Konseyinin görevi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sürecinin finanse edilmesini ve yönetilmesini sağlamaktır." diyen Hayye, uluslararası güçlerin sınırları koruyacağını ve Gazze'nin iç işlerine karışmayacağını savundu.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi'nin yönetimi için Filistinli bağımsızlardan oluşan bir teknokratlar komitesi kurulması çağrısında bulunan Hayye, tüm alanlardaki işleri devretmeye ve bu komitenin görevlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hayye ayrıca, Gazze'deki "hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve altyapının yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli yardım ve ekipmanın getirilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın her iki yöne açılması" çağrısı yaptı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.