Hamas, Gazze'de İsrail Ordusuna Ait İki Tankı Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldıklarını, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentine hava ve kara saldırıları düzenleyen İsrail birliklerinin hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Filistinli direnişçilerin, "İsrail'in iki yıldır işlediği soykırımın yanı sıra Gazze kentini işgal etme, kentteki Filistinlileri göçe zorlamasına karşı mücadelelerini sürdürdüğü" ifade edildi.

İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle gün içinde hedef alındığı aktarıldı.

Tanklarda bulunan İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.