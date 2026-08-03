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Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için Mladenov'a resmi yanıt çağrısı

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Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına bağlı olduğunu ve Barış Kurulu temsilcisi Mladenov'dan resmi yanıt beklediğini açıkladı. Açıklama, İsrail'in tam çekilmesinin silah teslimine bağlanmasının ardından geldi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'dan resmi yanıt beklendiğini bildirdi.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, ismi belirtilmeyen yetkili, hareket ile Filistinli grupların, tüm tarafların yükümlülükleri dahil ikinci aşamanın uygulanması konusunda varılan mutabakata bağlı olduğunu belirtti.

Yetkili, "Nickolay Mladenov ve arabulucu kardeşlerimizden, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama, Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlamasının ardından geldi.

Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde ise ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin tasfiye edilmesi sürecinin, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.

Belgenin 9. maddesinde de Gazze Şeridi'ndeki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edilmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hareket, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA
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