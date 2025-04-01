Hamas, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesini kınayarak, İsrail'den hesap sorulmasını istedi

Hamas, Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil ile ailesinin Gazze Şeridi'ndeki evlerinde İsrail güçleri tarafından hedef alınarak öldürülmesini kınayarak, bunun "uluslararası ve insancıl hukukunun daha fazla ihlali" olduğunu belirtti.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci ve ailesinin İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı.

Muhammed Salih el-Berdevil ve ailesinin katledilmesinin "uluslararası hukukun ve insani değerlerin açık ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Siyonist işgalin sicili yeni bir suçla daha karardı. İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla, El Aksa Radyosu'nda çalışan Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil, eşi ve üç çocuğuyla birlikte Han Yunus'taki evlerinde şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef aldığı belirtilerek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin insanlığa karşı işlediği suçların bir parçası olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yargı kurumlarının İsrail'i durdurmaya ve işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, medya kuruluşlarına da İsrail'i kınamaları ve Tel Aviv yönetimine yönelik boykot ve diplomatik izolasyon adımlarını artırmaları yönünde çağrı yapıldı.

Netanyahu, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırıları daha da yoğunlaştıracaklarını ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla göç ettirme planını hayata geçireceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail güçleri tarafından evi bombalanan Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in öldürülmesiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 209'a yükseldi.