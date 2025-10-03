Hamas, Ben-Gvir'in Baskınını 'Çaresiz Girişim' Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu merkeze baskın düzenleyerek onları tehdit etmesini "artan küresel tecrit karşısında zafer görünümü vermek için yapılan çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki uluslararası dayanışma aktivistlerinin tutulduğu gözaltı merkezine baskın düzenlemesi ve onlara tehdit ve hakarette bulunması suçlu Siyonist oluşumun liderlerinin ulaştığı kibir ile ahlaki ve siyasi yozlaşmanın boyutunu yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in bu davranışının, "faşist yapının küresel çapta giderek daha fazla tecrit edildiği bir dönemde, silahsız protestoculara karşı zafer kazanmış gibi görünmek için yapılan çaresiz bir girişim" olduğu vurgulandı.

Ben-Gvir'in, Gazze'de sistematik soykırım ve açlığa maruz bırakılan çocuklara ve sivil halka süt ve gıda ulaştırmaya çalışan bu aktivistleri "terörist" olarak nitelendirmesinin, kendisinin ve faşist ordusunun savunmasız insanlara karşı davranışlarının küresel ve uluslararası düzeyde kınanmasını ve aktivistlerin derhal serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapılmasını gerektirdiği ifade edildi.

Ben-Gvir'in karşısında "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin tutumu kahramanca

İsrailli aşırı sağcı Bakan'a meydan okuyan ve yüzüne karşı "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin kahramanca duruşundan gurur duyulduğu, takdir edildiği ve bu duruşun, onların cesaretini ve taşıdıkları insani mesajın yüceliğini yansıttığı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, dünyadaki tüm halklara ve sivil toplum örgütlerine "Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve soykırım sona erene kadar Filistin halkıyla dayanışma faaliyetlerini yoğunlaştırmaları ve haydut Siyonist oluşumu (İsrail'i) boykot ve tecrit kampanyalarını güçlendirmeleri" çağrısı yapıldı.

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, kendilerine "teröristler" diyen Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımlamıştı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine geri gönderme kararının yanlış olduğunu ileri sürmüş ve aktivistllerin birkaç ay hapiste tutulması gerektiğini savunmuştu.