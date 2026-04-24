Haberler

Hamas: "Barış Kurulu", İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlallerini Durdurmada Başarısız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZZE, 24 Nisan (Xinhua) -- Hamas, perşembe sabahı İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ve 3'ü çocuk 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ABD öncülüğündeki "Barış Kurulu"nun bölgedeki insani hukuk ihlallerini durdurma konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım söz konusu olayın, kurulun İsrail'i ihlalleri durdurmaya ya da mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamadaki "artan başarısızlığını ortaya koyduğunu" belirterek, bunun devam eden "imha savaşının" yeni bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Kasım arabuluculara, ateşkes garantörlerine ve kurul katılımcılarına sorumluluk üstlenme ve İsrail'e askeri eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Kırılgan bir ateşkese rağmen gerilim sürerken, İsrail'in hava saldırıları ile insani yardım sevkiyatları ve askeri geri çekilme gibi temel maddelerin uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

