Hamas, ABD'nin Batı Şeria'daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı

Hamas, ABD Büyükelçiliğinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde konsolosluk hizmeti verme kararına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin kararının "tehlikeli bir emsal" oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailliler tarafından gasbedilen topraklar için meşruiyet kararı niteliğinde olduğu ve İsrail'in kontrolünün fiili olarak tanınması anlamına geldiği vurgulandı.

Kararın ayrıca İsrail'in Yahudileştirme planlarıyla açık bir uyum gösterdiği kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, ABD Büyükelçiliğinin yeni kararının, Batı Şeria'nın ilhakını reddettiğini açıklayan ABD yönetiminin tutumuyla çeliştiğine işaret edildi.

Açıklamada, kararın Washington'un fiilen Batı Şeria'nın ilhakını güçlendiren ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail egemenliğini pekiştiren adımlar atmasına yol açtığı ifade edildi.

Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan yerleşim birimleri içinde konsolosluk hizmetlerinin sunulmasının, gasp faaliyetlerini suç sayan uluslararası hukukun da açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ulusal haklarının tasfiyesine zemin hazırladığı vurgulanan kararın tehlikeleri ve muhtemel sonuçlarına dikkat çekilerek, Filistin topraklarına yönelik saldırı ve baskıların durdurulması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiği belirtildi.

- Ne olmuştu?

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat Cuma günü Kudüs'ün güneyindeki Efrat yerleşim biriminde konsolosluk hizmeti vermeye başlanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD'nin "tüm vatandaşlarına ulaşmak" amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verilmişti.

Gelecek iki ay içerisinde Kudüs'ün güneyindeki Beitar Illit adlı yerleşim biriminde de ABD konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti yapacağı" aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani
