Hamas, 4 İsrail askerinin hedef alındığı görüntüleri yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 24 Nisan'da 4 İsrail askerinin keskin nişancılarla hedef alındığı ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

"Kılıç Kırma" pususu kapsamında yayınlanan videoda, Kassam mensuplarının önce İsrail askerlerini izlediği sonra hedef seçtiği ifade edildi.

Videoda hedef alınan 4 askerden ikisinin astsubay olduğu bilgisi verildi ve isimleri de paylaşıldı. Videoda, açılan ateş sonucu bir astsubayın yere düştüğü, onu kurtarmaya çalışan diğer 2 askerin de daha sonra açılan ateşte yere düştüğü görülüyor.

Videoda, 4'üncü askerin vuruluş anının çekilmediği ifade edildi.

Kassam'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, Beyt Hanun'un doğusundaki El-Avde Caddesinde keskin nişancıların 4 İsrail askerini hedef aldığı, askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtilmişti.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 10 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

Kassam, gerçekleştirdiği saldırı ve operasyonların görüntülerini bir kaç gün sonra yayınlıyor. Bu videolar, İsrail toplumu özellikle de savaşın sonlandırılması pahasına da olsa esirlerin geri getirilmesini isteyen aileler üzerinde büyük etki yapıyor.