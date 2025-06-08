Hamas 2 İsrail Askerini Öldürdüğünü Duyurdu

Hamas 2 İsrail Askerini Öldürdüğünü Duyurdu
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin doğusunda 2 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı. Olay, Nizaz caddesinde sıfır mesafeden gerçekleştirildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna yönelik roketli saldırılar devam etmekte.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin doğusunda 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Nizaz caddesinde 3 Haziran'da yaşanan olaylara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Nizaz caddesinde sıfır mesafesinden 2 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyinde yer alan Manara mahallesinde İsrail ordusuna ait D9 askeri buldozerinin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 880 kişi hayatını kaybetti, 126 bin 227 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
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