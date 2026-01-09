Haberler

İran'ın Dini Lideri Hamaney: "Trump Eğer Yapabiliyorsa, Gidip Kendi Ülkesini Yönetsin"

Güncelleme:
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülke genelinde yaşanan kitlesel protestoların yabancı güçler tarafından kışkırtıldığını iddia etti ve güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunacağını açıkladı. Protestoların ABD Başkanı Trump tarafından desteklendiğini savunan Hamaney, internet erişiminin kesildiğini ve devletin 'samimi şikayetleri' dinlemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkenin tüm eyaletlerine yayılan kitlesel protestoların yabancı güçler tarafından kışkırtıldığını öne sürdü ve güvenlik güçlerinin olaylara sert şekilde müdahale edeceğini söyledi. Hamaney ABD Başkanı Trump'ın İran yönetimine yönelik tehditlerini hatırlatarak "Eğer yapabiliyorsa, gidip kendi ülkesini yönetsin" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran devlet televizyonunda bugün yayımlanan konuşmasında, ülkedeki protestoların başta ABD olmak üzere dış düşmanların planı olduğunu savunarak, göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump adına hareket ettiğini iddia etti.

Protestocuları kamu mallarına saldırmakla suçlayan Dini Lider, "yabancıların paralı askerleri gibi davrananlara" Tahran'ın müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Hamaney, Trump'ın İran hükümetinin protestoculara karşı ölümcül güç kullanması halinde ABD'nin göstericilerin yanında yer alacağı açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

Trump'ın ellerinde İranlıların kanı olduğunu söyleyen Hamaney, "Yağmacıların ve zararlı kişilerin safında yer almak istiyor... Eğer yapabiliyorsa, gidip kendi ülkesini yönetsin" ifadelerini kullandı.

Hamaney, dün gece yoğun bir katılımla İran'ın büyük şehirlerini saran protestolar hakkında "Dün gece Tahran'da ve bazı diğer yerlerde, bir grup vandal sadece ABD Başkanı'nı memnun etmek için kendi ülkelerine ait binalara zarar verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, itidal çağrısı yaparak devletin "samimi şikayetleri" dinlemesi gerektiğini belirtirken, diğer bazı yetkililer ise protestoların "yabancı düşmanlar" tarafından desteklendiğini öne sürerek hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Yetkililer, protesto hareketini bastırmak amacıyla dün ülke genelinde internet erişimini kesti. Kesinti bugün de sürerken, telefon hatlarının da büyük ölçüde devre dışı kaldığı, uçuşların ise karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

