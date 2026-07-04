Hamaney'in cenaze törenleri başladı; bir hafta sonra Meşhed'de defnedilecek

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in naaşına dün protokol ziyaretleri gerçekleştirilirken; Tahran'da bugün halkın ziyaretine açıldı. İran yönetimi, Hamaney için bir hafta sürecek cenaze törenlerini başlatırken, naaşın İran ve Irak'taki Şii kutsal kentlerinde düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed'de defnedileceği bildirildi.

İran medyasına konuşan İran devlet yetkilileri, din adamları, yabancı konuklar ve binlerce kişi dün Tahran'da düzenlenen törende, Hamaney'e son görevlerini yerine getirdi. İran yönetimi, 37 yıl ülkenin dini liderliğini yapan Hamaney'in naaşının defnedilmeden önce de Kum, Necef ve Kerbela'da halkın ziyaretine açılacağını, son törenin ise Meşhed'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İRAN YÖNETİMİ KİTLESEL KATILIM HEDEFLİYOR

Yetkililer, önümüzdeki günlerde düzenlenecek cenaze yürüyüşlerine milyonlarca kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda cenazeye katılanlar için ücretsiz ulaşım, yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığı ifade edildi. Tahran'da güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Kentin ana caddelerinde askeri ve polis araçları konuşlandırılırken, Besic milislerinin motosikletlerle devriye gezdiği görüldü.

İran yönetimi ayrıca, cenaze törenleri sırasında ABD ve İsrail'i herhangi bir saldırıda bulunmamaları konusunda uyardı.

YABANCI LİDERLER DE TÖRENE KATILDI

Törene eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı He Wei, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı lider ve üst düzey yetkili katıldı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile üst düzey komutan İmad Muğniye'nin aileleri de törende yer aldı. İran Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer de cenaze törenine katılarak dua etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİ

Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, güvenlik gerekçeleri nedeniyle uzun süredir kamuoyu önüne çıkmamasının ardından cenaze töreninde ilk kez görüntülendi. Vahidi, tabutun önünde saygı duruşunda bulundu.

ŞEHİTLİK VE MATEM VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Tören boyunca çok sayıda kişi göğsüne ve sırtına vurarak yas tuttu. Tabutların üzerine siyah sarık, İran bayrakları ve siyah matem bayrakları yerleştirildi.

İran'ın çeşitli kentlerinde siyah matem bayrakları asılırken, Tahran'ın merkezinde toplanan kalabalık sloganlar attı.

DEFİN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ

İranlı yetkililer, İslam'da cenazelerin normal şartlarda kısa sürede defnedildiğini ancak savaş koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle defin işleminin geçici ateşkes sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Planlamaya göre Hamaney'in naaşı, Tahran'daki törenlerin ardından Kum, Necef ve Kerbela'ya götürülecek, son olarak Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu alanda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA