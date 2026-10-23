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Hamaney'in danışmanı İran'ın petrol kozunun hesapları altüst edebileceğini savundu

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İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, X hesabından İran'ın petrol ve enerji kozunun sahadaki sürprizlerle hesapları altüst edebileceğini savundu. Muhbir, ABD ve İsrail'in psikolojik savaşını çaresizliğe bağlayarak 'İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor' dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, petrol ve enerji alanlarına atıfta bulunarak, "İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor." dedi.

Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sahada yaşanacak sürprizler ile İran'ın petrol ve enerji kozunun, hesapları altüst edebileceğini savunan Muhbir, "İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor." ifadelerini kullandı.

Muhbir, ABD ve İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş ile İran'a karşı dile getirilen saldırı tehditlerinin güçten ziyade çaresizlikten kaynaklandığını vurgulayarak, "Burada binlerce yıldır burada olan bir millet kalıyor, Siyonist rejim ise kendi yok oluşunu düşünebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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