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İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor

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ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni hazırlıkları Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor. Platform kuruldu, güvenlik önlemleri artırıldı. Uluslararası anma 3 Temmuz'da, halkın katılımı 4 Temmuz'da, defin ise 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor.

Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.

Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.

Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.

Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Hamaney için 3 Temmuz Cuma günü devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Halkın ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İmam Humeyni Musalla Camisi'nde saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze merasimlerinin başlaması bekleniyor.

Hamaney için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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