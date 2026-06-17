İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'in Cenaze Töreni Gelecek Ay Yapılacak

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni, 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran'ın üç farklı kentinde gerçekleştirilecek.

İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze ve defin törenleri, 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde düzenlenecek.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından basın mensuplarına iletilen programa göre, cenaze törenleri 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde Başkent Tahran'da yapılacak.

Tören programı kapsamında 7 Temmuz'da, Hamaney'in de eğitim aldığı ve Şii dünyasının en önemli dini merkezlerinden biri kabul edilen Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek.

Törenler 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde, Hamaney'in doğduğu şehir olan ve Şii İslam'ın en kutsal merkezlerinden biri sayılan Meşhed'de devam edecek. Hamaney'in İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği belirtildi.

Cenaze programının, çok sayıda yabancı heyet, dini temsilci ve uluslararası medya kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA