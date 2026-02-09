Haberler

İran lideri Hamaney: "Düşmanın umudu kırılmalı"

İran lideri Ali Hamaney, devrimin 47. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülke düşmanlarının geçmişe özlem duyduğunu belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini vurguladı. Hamaney, İran halkının devrimle birlikte yabancı müdahalelerden kurtulduğunu hatırlatarak, direnişin önemine dikkat çekti.

İran lideri Ali Hamaney, "ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını" belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi.

Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi:

Hamaney, şunları kaydetti:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
