Haberler

Hamaney'den Trump'a Mektup İddialarına Yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdiğine dair iddiaları reddederek, böyle bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Hamaney, ABD'nin İran halkını ayaklandırma planlarının başarısız olduğunu ifade etti.

İran lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdiğine yönelik iddiaları reddetti.

İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, Milis Gücü (Besic) Günü münasebetiyle halka hitap etti.

Hamaney, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır." dedi.

ABD'nin kendi dostlarına dahi ihanet ettiğini dile getiren Hamaney, 12 gün savaşında İsrail'i destekleyen ABD'nin maddi olarak büyük zarara uğradığını belirtti.

Washington yönetiminin 12 gün süren savaşta İran halkının rejime karşı ayaklanmasını planladığını fakat bu konuda başarısız olduklarını ifade eden İran lideri, siyasi konularda farklılıklar olabileceğini ama düşmana karşı birlikte olunması konusunda uyardı.

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, (Hamaney'in izni dahilinde) "ABD'yle müzakereye hazırız" ifadelerini içeren bir mektubu gönderdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.