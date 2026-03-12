İran'ın Yeni Ruhani Lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı Uzun Süre Kapatılabilir

Yazılı bir açıklamada bulunan İran'ın yeni ruhani lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın daha uzun bir süre kapalı kalabileceğini dile getirdi. Hamaney İran halkını da birlik olmaya çağırdı.İran halkına birlik olma çağrısında bulunan ülkenin yeni ruhani lideri Mücteba Hamaney, uluslararası ticaret ve deniz trafiği açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

Hamaney'in perşembe günü devlet televizyonunda okunan yazılı açıklamasında, savaşta hayatını kaybeden İranlıların intikamının da alınacağı ifade edildi.

Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin ruhani lideri seçilmesinden bu yana yaptığı ilk kamuoyu açıklamasında Hamaney, "İran, şehitlerinin kanını yerde bırakmaktan çekinmeyecek" ifadesi kullanıldı.

Mücteba Hamaney ayrıca, bölgedeki tüm ABD askeri üslerinin kapatılması gerektiğini, aksi takdirde İran'ın bu üsleri hedef almaya devam edeceğini dile getirerek "Komşularımızla dostluğa inanıyoruz ve sadece askeri üsleri hedef alıyoruz. Bunu kesinlikle sürdüreceğiz" dedi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırılarına başlamış, İran da İsrail'e karşı saldırılarda bulunmuş ve Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini vurmuştu.

Savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini de fiilen durdurdu. İran'ın güneyindeki bu boğaz, Körfez ülkelerinin petrol ihracatı için son derece kritik bir öneme sahip. Savaşın başlangıcından bu yana tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi nedeniyle küresel enerji piyasaları kaosa sürüklenmiş durumda.

Yeni ruhani liderin sağlık durumu gizemini koruyor

İran'dan yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz günlerde bir saldırıda hafif yaralanan Mücteba Hamaney, o günden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Yeni ruhani liderin yazılı açıklamasında İran halkı, cuma günü yapılacak Kudüs Günü'ne de katılmaya davet edildi.

Kudüs Günü, her yıl Ramazan ayının son cuma günü Şii Müslümanlar tarafından kutlanan bir anma günü. Bu günde genellikle Filistinlilerle dayanışmayı ifade etmek için kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Bu arada İran güvenlik güçleri, yönetime karşı olası protestoların ve her türlü huzursuzluğun bastırılacağını duyurdu. Ocak ayında ülke genelinde yönetime karşı düzenlenen kitlesel gösterilere son derece şiddetli bir şekilde müdahale edilmiş ve yaşanan şiddet olaylarında binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Mücteba Hamaney, İran Savaşı'nın başında, evine düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden ülkenin ruhani lideri, babası Ayetullah Ali Hamaney'in yerine seçildi. İran Devrim Muhafızları ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Mücteba Hamaney, ruhani lider sıfatıyla ülkede her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip.

Reuters / ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle