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İran lideri: "(Mutabakat ihlali) ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz olduğunu herkese ispatlamıştır"

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İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine tepki göstererek, ABD Başkanı'nın imzasının değersiz olduğunu ve zorbalığın ABD zihniyetinin parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca ulusal birlik ve beraberliğin korunması çağrısı yaptı.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, "Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından, ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hamaney'in mesajında, "Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

İran halkının, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini söyleyen Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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