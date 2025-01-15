Hamamözü’nde TOKİ 2. Etap Konut Projesinde İnceleme
Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, TOKİ tarafından yürütülen 186 konutluk projenin tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti ve vatandaşların yeni evlerine en kısa sürede kavuşmaları için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 2. Etap Konut Projesi inşaatında incelemede bulundu.
Demir, AA muhabirine, ilçede yapımına devam edilen 186 konutluk projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.
TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Demir, "Vatandaşlarımızın yeni evlerine en kısa sürede kavuşmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.