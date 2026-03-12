Haberler

Hamamözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Hamamözü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve şiir dinletileri ilgiyle izlendi. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Ayrıca "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Programa, Kaymakam Ertuğrul Arslan, Belediye Başkanı Cihan Demir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Eray Özen
