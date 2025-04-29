Hamamözü'nde Afet Müdahale Planı Toplantısı Düzenlendi

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Amasya AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve kurum müdürleri katıldı.

Afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili sunum yapan ve koordinasyon süreçlerini anlatan Sarıçiçek, planın etkin bir şekilde uygulanmasının, afetlerin olası etkilerini en aza indirme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Erdoğan ise ilçenin afetlere karşı hazırlıklı olma düzeyini artırmak için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Toplantı, kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.