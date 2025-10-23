Hamamözü Belediye Başkanı'ndan Kaymakam Ertuğrul Arslan'a Ziyaret
Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, yeni göreve başlayan Kaymakam Ertuğrul Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçe hakkında bilgi verildi ve Arslan'a başarılar dilendi.
Başkan Demir'e, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kahriman ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Şükrü Arslan da eşlik etti.
Başkan Demir, Kaymakam Arslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçe hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arslan, Başkan Demir ve beraberindekilere teşekkür etti.