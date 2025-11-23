Haberler

Hama'ya Vefa Kampanyası'nda 208 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Güncelleme:
Suriye'nin Hama kentinde düzenlenen 'Hama'ya Vefa' kampanyasında sağlık, eğitim, barınma ve altyapı projeleri için 208 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Kampanyaya çeşitli bakanlar ve iş insanları katıldı.

Suriye'nin Hama kentinde, sağlık, eğitim, barınma ve yeniden imar projeleri için düzenlenen "Hama'ya Vefa" kampanyası kapsamında 208 milyon doların üzerinde bağış toplandı.

Suriye Kültür Bakanlığının himayesinde, kentin sağlık, eğitim, barınma ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden imar projelerine destek için Hama Stadyumu'nda düzenlenen kampanyaya, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanı sıra Enformasyon, Sağlık, Turizm, Kültür ve Maliye Bakanları ile çok sayıda iş insanı, yardım kuruluşu ve aktivist katıldı.

Yurt dışından bireysel ve kurumsal katılımın da olduğu kampanyada şu ana kadar 208 milyon doların üzerinde bağış toplandı.

Daha önce Suriye'nin farklı kentlerinde de benzer bağış etkinlikleri düzenlenmiş, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Şam kırsalında 76 milyon dolar ve Humus'ta 24 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
