Suriye İçişleri Bakanlığı Hama'da 26 bin captagon hap ele geçirdi

Suriye'nin orta kısmındaki Hama ilinin otogarında, İçişleri Bakanlığının düzenlediği operasyonda 26 bin captagon hap ele geçirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere otogarda gizlenen captagon hapların ele geçirildiği belirtildi.

Haberde, 26 bin uyuşturucu hapın, metal bir yatak iskeleti içine gizlenmiş ve ahşap bir döşeme içinde profesyonel şekilde kamufle edilmiş halde bulunduğu aktarıldı.