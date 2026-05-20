Haluk Levent, Ankara'da hastaneye kaldırıldı

ŞARKICI Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.

