Sanatçı Haluk Levent mide kanaması nedeniyle Ankara'da tedavi altına alındı
Sanatçı Haluk Levent, Ankara'da rahatsızlanarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide kanaması teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent, bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi'nde müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu