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Haluk Levent, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

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Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı.

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

Levent'in, işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
Haberler.com
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