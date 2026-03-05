Haberler

Hkp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesi nedeniyle Bakan Yusuf Tekin ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Genelgenin laiklik ve din özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğu iddia ediliyor.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesi nedeniyle Bakan Yusuf Tekin, genelgeyi uygulayan okul, ilçe ve il milli eğitim yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesine tepkiler sürüyor. HKP avukatları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, genelgeyi uygulayan okul, ilçe ve il milli eğitim yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma, Anayasa'yı ihlal, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, ayrımcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Söz konusu genelgenin uygulanma biçimi nedeniyle suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi, sorumlu kamu görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması, öğrencilerin dini inançlarına ilişkin verilerin işlenip işlenmediğinin araştırılması, delillerin toplanarak kamu davası açılması için gerekli işlemlerin yapılması hususlarında gereğini müvekkil parti adına vekaleten talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin laiklik, din ve vicdan özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğunu savunarak genelgenin iptali için idari dava açtıklarını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Fenerbahçelilere ''Oh be sonunda!'' dedirten gelişme
İran Bahreyn'i vurdu, şiddetli patlamalar yaşandı! O anlar kameralarda

Körfez ülkesi yangın yeri! Patlamalar sonrası yangın çıktı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı