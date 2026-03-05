Hkp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesi nedeniyle Bakan Yusuf Tekin, genelgeyi uygulayan okul, ilçe ve il milli eğitim yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesine tepkiler sürüyor. HKP avukatları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, genelgeyi uygulayan okul, ilçe ve il milli eğitim yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma, Anayasa'yı ihlal, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, ayrımcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Söz konusu genelgenin uygulanma biçimi nedeniyle suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi, sorumlu kamu görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması, öğrencilerin dini inançlarına ilişkin verilerin işlenip işlenmediğinin araştırılması, delillerin toplanarak kamu davası açılması için gerekli işlemlerin yapılması hususlarında gereğini müvekkil parti adına vekaleten talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin laiklik, din ve vicdan özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğunu savunarak genelgenin iptali için idari dava açtıklarını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA