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Halkidiki'de orman yangını: 4 bin dönüm zarar

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Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki Siviri köyünde çıkan yangında 4 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü, 8 ev ve bazı araçlar hasarlandı. Yangın kontrol altına alındı, ekipler yeniden alevlenmelere karşı teyakkuzda.

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki Siviri köyünde dün çıkan yangında yaklaşık 4 bin dönüm ormanlık alanın etkilendiği, bazı ev ve araçların hasar gördüğü bildirildi.

Halkidiki Bölge Başkan Yardımcısı Yannis Kufidis, Yunanistan Haber Ajansı AMNA'ya yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının durumunun bugün daha iyi olduğunu ve itfaiye ekiplerinin yeniden alevlenmelere karşı bölgede teyakkuz halinde bulunduğunu belirtti.

Gece saatlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının Furka yönüne yayılmasından endişe edildiğini aktaran Kufidis, ekiplerin müdahalesi sayesinde alevlerin kontrolsüz şekilde ilerlemesinin önlendiğini söyledi.

Kufidis, ilk belirlemelere göre yangında, 7-8 evin ve bazı araçların hasar gördüğünü, yaklaşık 4 bin dönüm ormanlık alanın yandığını kaydetti.

Yangında bölgedeki biyolojik arıtma tesisinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Kufidis, altyapıdaki diğer zararların da yangının tamamen söndürülmesinin ardından tespit edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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