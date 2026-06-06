Halkevleri Genel Kurulu... Halkevleri Gyk Üyesi Orhan Sarıbal, İhraç Edildi

(ANKARA) - Halkevleri'nin 29. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da, CHP Bursa Milletvekili ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıbal'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilirken, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Tüm odağımız Saray iktidarına karşı direniş kararlılığını büyütmek ve halkın bağımsız bir siyasal özne olarak kendini ortaya koymasını sağlamaktır. Çünkü halk, Saray'dan büyüktür" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Halkevleri üyeleri, 29. Olağan Genel Kurul için Ankara'daki Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Genel Kurula, Halkevleri üye ve yöneticilerinin yanı sıra siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, dünyada yaşanan savaşlara ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emperyalizmin halklar üzerindeki hakimiyet planlarına karşı direnişlerin sürdüğünü belirten Merttürk, halkın yaşadığı sorunlara yönelik itirazların bastırılmasının da yeni savaş düzeninin bir parçası olduğunu savundu.

"HALK, SARAY'DAN BÜYÜKTÜR"

Merttürk, "Şimdi tüm odağımız, Saray iktidarına karşı direniş kararlılığını büyütmek ve faşizme karşı harekete geçmiş halkın bağımsız bir siyasal özne ve hareket olarak kendini ortaya koymasını sağlamaktır. Bu halk, kendi kaderini eline alacak ve kurtuluşun yolunu açacaktır. Çünkü halk, Saray'dan büyüktür" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri Genel Kurulu selamladı. Daha sonra faaliyet, denetleme ve mali raporlar delegelerin oylarıyla kabul edildi. Genel Kurul'da iki Doruk Madencilik işçisi de konuştu. İşçiler, "Biz madenciyiz gerekirse tünel kazar, gerekirse kanat takar uçarız. Çeşitli yollardan ne kadar meşakkatli olsa da geldik. Bizi gözaltına aldılar. 'Çok güçlüyüz' dediler ama biz pes etmedik. Ankara'ya kadar geldik. Halkın gücünü gördüler. Biz onlardan daha güçlüyüz. Hepinize yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

SARIBAL, İHRAÇ EDİLDİ

Genel Kurul'da Onur Kurulu raporunun görüşülmesi sırasında, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesi sürecinde "mutlak butlan yönetimiyle birlikte hareket ettiği" gerekçesiyle CHP Bursa Milletvekili ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıbal'ın üyelikten çıkarılması talebini içeren önerge gündeme alındı. Önerge delegelerin oy birliğiyle kabul edildi ve Sarıbal'ın Halkevleri üyeliğine son verildi.

Onur Kurulu raporu da delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA