Halkbank'tan Çocuklara Finansal Bilinç Aşılayan Oyun: 'Üç Kumbara'

Halkbank Çocuk Tiyatrosunun çocuklara armağanı "Üç Kumbara" oyunu, 4 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre oyun, finansal okuryazarlık bilincini çocuklara erken yaşta kazandırmak, para biriktirmeyi, harcamayı ve paylaşmayı eğlenerek öğretmek amacıyla hazırlandı.

"Üç Kumbara" adlı oyun 4 Mayıs'ta Halkbank Genel Müdürlüğünde sahnelenecek.

Oyun İstanbul'un ardından Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Sakarya ve Trakya'daki illerde de seyirciyle buluşacak.

Halkbank Çocuk Tiyatrosu tarafından 6-12 yaşındaki çocuklara yönelik hazırlanan eserin yönetmenliğini Hakkı Ergök üstlendi. Oyuncu kadrosunda Azra Akın'ın da yer aldığı eser, çocuklara tasarruf etmenin sabır gerektirdiğini, bilinçli harcama yapmanın önemini ve paylaşmanın mutluluğu artırdığını anlatıyor.

Eğlenceli sahneler ve interaktif anlatımın eşlik ettiği oyun, sahneye özgü şarkılar ve renkli karakterlerle zenginleşiyor.

"Paylaşmak, elimizdekini kaybetmek değil, sevgiyi büyütmektir." mesajı oyunda sıkça vurgulanıyor.