Halkapınar'da eğitime kar engeli

Konya'nın Halkapınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 9 Ocak Cuma günü öğleden sonra ilçe genelindeki resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile ilkokul, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."